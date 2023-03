Musikfestspiele wollen Originalklang von Wagner erforschen

Bundesregierung: Bund will in Sachsen 1,1 Milliarden Euro investieren

Der Bund will in den kommenden zehn Jahren rund 1,1 Milliarden Euro in Sachsen investierten. Das geht aus Zahlen des Bundesbauministeriums hervor, die der Dresdner FDP-Bundestagsabgeordnete Torsten Herbst erfragt hatte. Demnach sollen 555 Millionen Euro für militärische Bauten und 541 für zivile ausgegeben werden, teilte die FDP am Donnerstag mit. In den vergangenen zehn Jahren habe der Bund 136 Millionen Euro in 192 Projekte im Freistaat investiert, 107 Millionen Euro betrafen das Militär, 29 Millionen Euro den zivilen Bundesbau.