Justizministerin: Entscheidung gegen Maier richtungsweisend

Justiz: Kritik an Richterin: Senat will Versetzung in den Ruhestand

Die Senatsverwaltung für Justiz in Berlin hat die Versetzung einer Richterin und ehemaligen AfD-Bundestagsabgeordneten in den Ruhestand beantragt. Das teilte die Verwaltung am Donnerstag mit. Sie hat nach eigenen Angaben als oberste Dienstbehörde geprüft, ob die Voraussetzungen dafür erfüllt seien und sei zu dem Ergebnis gekommen, dass das Verhalten der Richterin außerhalb des Richterdienstes zwingend eine Versetzung in den Ruhestand gebiete. Die Juristin habe in der Vergangenheit über einen längeren Zeitraum wiederholt und öffentlich Menschen, die in Deutschland Schutz suchten, ausgegrenzt und wegen ihrer Herkunft herabgesetzt.