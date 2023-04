Weltkriegsbombe in Dresden gefunden

Tiere: Trächtige Katze in Kleidercontainer geworfen

Nach einem Fall von Tierquälerei in Wurzen hat die Organisation Peta 500 Euro Belohnung für Hinweise auf den Täter ausgelobt. Wie der Tierschutzverein Wurzen am Freitag bestätigte, hatte am Dienstag ein Passant in einem Kleidercontainer im Landkreis Leipzig eine trächtige Katze gefunden. Sie war in einem zugeschnürten Sack quasi entsorgt worden. Der Helfer gab die Katze beim Tierschutzverein ab, wo sie noch am selben Tag drei Kinder auf die Welt brachte. Die Katzenmutter wurde auf den Namen Chloe getauft.