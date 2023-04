Home

Vermisste Frau aus Lübbenau tot aufgefunden

Eine seit etwa drei Wochen vermisste 59-jährige Frau aus Lübbenau im Spreewald ist tot aufgefunden worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine Spaziergängerin hatte am Dienstagabend eine leblose Person am Lichtenauer See entdeckt und die Polizei informiert. Ein Arzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Anhaltspunkte für eine Straftat lägen nicht vor, hieß es weiter. Nach Polizeiangaben war die Frau mit geistiger Behinderung, am 16. März auf dem Weg von einem Wohnheim in eine geschützte Werkstatt verschwunden. Die Polizei hatte bei der Suche nach der Frau auch um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten.

