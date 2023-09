Prügelei um Fanartikel in Dresdner Stadion: Haftbefehle

Wohnungswirtschaft sieht in Politik sozialen Sprengstoff

Die kommunale Wohnungswirtschaft sieht in aktuellen politischen Entscheidungen des Bundes sozialen Sprengstoff. Am Montag warnte der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Dresden vor einer «gefährlichen Zuspitzung sozialer Spannungen». «Viele unserer Mitgliedsunternehmen erleben vor Ort eine immer stärker werdende Polarisierung, die den sozialen Zusammenhalt in den Wohnquartieren zunehmend gefährdet», erklärte Vorstandsmitglied Jürgen Scheible am Montag in Dresden. Viele Menschen könnten vor allem die bundespolitischen Entscheidungen zur Wohnungs- und Energiepolitik nicht mehr nachvollziehen. Dies habe sich mit dem Gebäudeenergiegesetz verstärkt.