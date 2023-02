Lebensbedrohliche Stichverletzungen nach Streit in Chemnitz

Fulda: Zwei fast zeitgleiche Messerangriffe am Rosenmontag

Nach zwei fast zeitgleichen Messerattacken am Rosenmontag in Fulda ermittelt die Polizei zu den Hintergründen. Nach Angaben eines Polizeisprechers gibt es bislang keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten. In der Fuldaer Innenstadt hatten am Montagabend drei Männer Stichverletzungen erlitten. Darunter war ein 25-Jähriger mit lebensbedrohlichen Verletzungen, wie die Staatsanwaltschaft Fulda und das Polizeipräsidium Osthessen am Dienstag mitteilten.