Durchsuchungen wegen Kinderpornografie im Raum Leipzig

Für Museum: 51-Jähriger soll Dokumente der NS-Zeit gefälscht haben

Ein 51 Jahre alter Mann soll dem Militärhistorischen Museum der Bundeswehr in Dresden gefälschte Dokumente der NS-Zeit verkauft haben. Das betreffe unter anderem mehrere Schriftstücke von oder an Personen, die am Attentat auf Adolf Hitler und am Umsturzversuch vom 20. Juli 1944 beteiligt waren, gaben Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Dresden bekannt. Es bestehe der Verdacht, dass diese und weitere Dokumente entweder vom Beschuldigten selbst oder mit seinem Wissen von einem bislang unbekannten Dritten hergestellt wurden, um sie dann zu veräußern.