Landeshochwasserzentrum: Elbe führt Hochwasser: Bis zu 4,40 Meter in Dresden erwartet

Nach anhaltenden Regenfällen in den vergangenen Tagen hat der Wasserstand in der Elbe am Montag die Alarmstufe 1 erreicht. Nach Angaben des Landeshochwasserzentrums wurde in Dresden ein Pegelstand von 4,09 Meter gemessen. Normal sind etwa zwei Meter, beim Jahrhunderthochwasser 2002 waren es 9,40 Meter. Auf der Übersichtskarte des Hochwasserzentrums waren alle anderen Flussgebiete in Sachsen noch im Normalbereich.