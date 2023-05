Dulig fordert Industriestrompreis für sächsische Unternehmen

Dulig sieht in VAE strategischen Partner

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) sieht in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) einen strategischen Partner für den Freistaat. «Nicht viele Länder in der Region sind wirtschaftlich so stabil und arbeiten mit uns so verlässlich zusammen», erklärte er am Donnerstag in Abu Dhabi. Die VAE seien «keine Demokratie nach unseren Maßstäben», aber etwa bei Frauenrechten viel weiter als andere Staaten in der Region.