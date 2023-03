Sachsens Maschinenbau hat sich nach der Pandemie erholt

Kommunen: CDU-Politiker befürchtet «Asyl-Chaos» - Kritik der SPD

Der sächsische CDU-Faktionschef Christian Hartmann befürchtet ein «Asyl-Chaos» in Kommunen, falls der Bund in seiner Politik nicht umsteuert. «Wir sind an einem Punkt angekommen, wo die Stimmung im Land kippt. Die Bürgermeister und Landräte fühlen sich von der Berliner Ampel-Koalition beim Thema Asyl und Flüchtlinge im Stich gelassen», erklärte Hartmann am Donnerstag in Dresden. Seit Monaten würden Taten gefordert, stattdessen kämen nur schöne Worte. Die Kommunen seien an der Belastungsgrenze, hieß es. Der letzte Flüchtlingsgipfel von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sei eine «reine Show-Veranstaltung» ohne Ergebnisse gewesen.