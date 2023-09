Weltkriegsbomben in Dresden und Schleenhain gefunden

Kabinett-Tagung: Kretschmer fährt in Bergwerksstollen ein

Das sächsische Kabinett tagt am kommenden Dienstag in Freiberg. Im ersten Teil der Sitzung im Alten Fördermaschinenhaus des Bergwerkes «Reiche Zeche» stehe der Landkreis Mittelsachsen im Mittelpunkt, teilte die Staatskanzlei am Donnerstag in Dresden mit. Dazu sei Landrat Dirk Neubauer (parteilos) als Gast geladen. Zudem soll es um die Themen Wissenschaft und Forschung gehen. Kretschmer selbst will am Morgen in das Bergwerk einfahren, hatte Regierungssprecher Ralph Schreiber unlängst angekündigt. Der Ministerpräsident habe auch andere Kabinettsmitglieder dazu eingeladen.