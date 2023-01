Wasserspringerin Tina Punzel beendet Karriere

Landkreis Leipzig: Colditz, Eilenburg: Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten

In Colditz (Landkreis Leipzig) und Eilenburg (Landkreis Nordsachsen) haben bislang unbekannte Täter jeweils einen Zigarettenautomat gesprengt. In beiden Fällen sei es den Tätern am Montag nicht gelungen, Bargeld zu erbeuten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Täter in Colditz gelangten jedoch an eine unbekannte Menge an Zigaretten aus dem Automaten. Die Polizei nahm in beiden Fällen die Ermittlungen auf.