Knapp 700 neue Meister im sächsischen Handwerk

Chemnitz bleibt Spitzenreiter in der Basketball-Bundesliga

Die Basketballer der Niners Chemnitz haben die Tabellenführung in der Bundesliga erfolgreich verteidigt. Nach dem Einzug ins Halbfinale des Fiba Europe Cups am Mittwoch gaben sich die Sachsen auch in national keine Blöße. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore gewannen am Sonntag bei den Brose Baskets Bamberg klar mit 106:84 (48:36). Damit zogen die Chemnitzer wieder am FC Bayern München vorbei, der nachmittags mit einem Sieg bei der BG Göttingen vorgelegt hatte.