Pellmann: «Krankenhäuser gehören in öffentliche Hand»

Denkmäler: Schwesternhäuser Kleinwelka gefährdetes EU-Kulturerbe

Die Schwesternhäuser Kleinwelka in Ostsachsen sind von der EU-Kommission in die Liste am stärksten gefährdeter Kulturdenkmäler 2023 aufgenommen worden. Das spätbarocke Ensemble sei «akut gefährdet», teilte die Vertretung in Deutschland am Donnerstag in Berlin mit. Es sei «ein einzigartiges spätbarockes Kulturdenkmal des gemeinsamen Lebens der mährischen Gemeinschaft in der Oberlausitz».