Leipzigs Gvardiol für zwei DFB-Pokalspiele gesperrt

Pulverfabrik von Rheinmetall: Kretschmer für Bürgerentscheid

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) plädiert für einen Bürgerentscheid, sollte der Rüstungskonzern Rheinmetall eine Pulverfabrik in Sachsen errichten. «Wenn die Bürger nein sagen, wird das nicht dort stattfinden», sagte der Regierungschef am Mittwochabend bei einem Bürgerdialog in Limbach-Oberfrohna. Das berichtete die «Sächsische Zeitung» am Donnerstag. Ein Einwohner hatte Kretschmer gefragt, ob er sich für eine Ansiedlung in der Region aussprechen würde. «Im Zweifel müssen wir erst einen Bürgerentscheid machen», sagte Kretschmer. Grundsätzlich wäre er froh, wenn für die Groß-Investition ein sächsischer Standort infrage käme.