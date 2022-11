Toter bei Brand in Studentenwohnheim

Meißen: Unbekannte stehlen Hunderte Tuben Zahnpasta

In Radeburg haben bislang unbekannte Täter rund 400 Tuben Zahnpasta aus einem Laster gestohlen. Der Laster samt Anhänger habe am Dienstagabend auf einem Parkplatz an der Autobahn 13 zwischen Radeburg und Moritzburg (Landkreis Meißen) gestanden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. In der Nacht zu Mittwoch hätten die Unbekannten ein Loch in die Plane geschnitten und die Tuben entwendet. Allein die Tuben haben demnach einen Wert von etwa 500 Euro, insgesamt sei ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro entstanden.