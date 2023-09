Finale für die Friedensfahrt mit rund 200 Radsportlern

Junge fährt mit Moped gegen Fahrtrichtung in Einbahnstraße

Ein Mopedfahrer ist in Rodewisch im Vogtland in eine Einbahnstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung gefahren und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Der 15-Jährige stürzte und wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Zwickau am Montag mitteilte. Bei dem Unfall am Sonntagabend entstand ein Schaden von 3500 Euro.