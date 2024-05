Chemnitz feiert 82:68-Erfolg gegen Braunschweig

Die Niners Chemnitz können durch den 25. Saisonsieg nicht mehr von einem der ersten vier Plätze verdrängt werden und haben sich das Heimrecht für das Playoff-Viertelfinale gesichert.

Die Basketballer der Niners Chemnitz haben am Mittwoch gegen die Basketball Löwen Braunschweig ihren 25. Saisonsieg in der Bundesliga gefeiert. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore behielten gegen die Basketball Löwen Braunschweig mit 82:68 (50:37) die Oberhand und sicherten sich das Heimrecht für das Playoff-Viertelfinale. Die Sachsen sind nicht mehr von einem der ersten vier Plätze in der Tabelle zu verdrängen. Den größten Anteil am Erfolg hatten Ousman Krubally (18 Punkte), DeAndre Lansdowne (14), Jeff Garrett (13) und Wesley van Beck (10). Für die Brauschweiger erzielten Barra Njie (15), Nicholas Tischer (14), Jilson Bango (12) und Brandon Tischler (11) die meisten Punkte.

Die Hausherren hatten in den ersten Minuten leichte Startschwierigkeiten. Den 16:20-Rückstand nach neun Minuten wandelten die Sachsen jedoch binnen 180 Sekunden durch einen 11:0-Lauf auf 27:20 um und bauten den Vorsprung bis zur 16. Minute auf 42:24 aus. Von diesem Polster zehrten die Chemnitzer bis zum Schlusspfiff. Bedrohlich nah kam Braunschweig nur in der 36. Minute beim 71:66 noch einmal heran. Doch eine Wende ließen die Niners nicht mehr zu. Die Sachsen hatten eine weitaus bessere Trefferquote (53 Prozent gegenüber 39 Prozent der Niedersachsen) aus dem Feld und dominierten auch unter den Brettern (43:29 Rebounds).