Leipzig erkämpft 1:1 gegen Manchester City

Ein Jahr Krieg: Ukraine-Flaggen wehen vor sächsischen Landesbehörden

Zum Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine sollen an diesem Freitag vor der Sächsischen Staatskanzlei, vor Ministerien und weiteren Landesbehörden Flaggen des osteuropäischen Landes wehen. «Russland hat die Ukraine vor einem Jahr überfallen. Jeden Tag gibt es seither neues Leid und neue Kriegsverbrechen. Jeden Tag sterben Menschen», erinnerte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Donnerstag an die Tragödie. Es sei bewundernswert, wie sich die Menschen in der Ukraine zur Wehr setzen für die Souveränität ihres Landes, für Freiheit und Demokratie. Zugleich sei es beeindruckend, wie auch in Sachsen Menschen den Betroffenen helfen: «Sachsen ist solidarisch mit den Menschen in der Ukraine.»