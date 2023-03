Ärger beim Einlass: RB-Fan in Manchester festgenommen

Sportchef: Eberl nach 0:7: «Ein bisschen das Gesicht verloren»

Sportchef Max Eberl hat nach der höchsten Pleite in der Champions-League-Geschichte von RB Leipzig klar Stellung bezogen. «Am Ende haben wir hier ein bisschen das Gesicht verloren. Das soll nicht sein, dafür sind die Jungs auch viel zu gut. Wir sind hier unter dem Strich verdient ausgeschieden», sagte Eberl nach dem 0:7 am Dienstagabend im Achtelfinal-Rückspiel der Königsklasse bei Manchester City. Eberl bilanzierte nach dem Ausscheiden: «Wir waren heute chancenlos. Das muss man einfach so sagen. Wir haben uns ganz andere Dinge vorgenommen, wollten so agieren wie in der zweiten Halbzeit zuhause.»