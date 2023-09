Verdacht auf falsche Dokumente: Durchsuchung

Zweiter Warnstreik bei Energieunternehmen Leag gestartet

Mit Beginn der Frühschicht ab fünf Uhr haben am Mittwochmorgen Mitarbeitende an allen Kraftwerks- und Tagebau-Standorten des Energieunternehmens Leag die Arbeit niedergelegt. Am Montag hatte die Gewerkschaft IGBCE die Beschäftigten im Tagebau, in den Kraftwerken und in der Verwaltung zu einem achtstündigen Warnstreik aufgerufen.