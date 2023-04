Werner will mit Leipzig wieder «Spaß und Spielfreude» zeigen

Gewerkschaftsbund: DGB fordert höhere Tarifbindung: Sachsen Vorletzter

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Sachsen hat eine höhere Tarifbindung der Unternehmen gefordert und sieht dabei auch den Freistaat in der Pflicht. «Die Staatsregierung muss jetzt handeln, damit die von den Beschäftigten und Gewerkschaften erkämpften Tariflöhne auch in der Fläche ankommen», sagte DGB-Sachsen-Chef Markus Schlimbach am Donnerstag in Dresden. Lediglich 42 Prozent der Beschäftigten in Sachsen seien in einem Betrieb mit Tarifvertrag tätig. «Oder noch drastischer ausgedrückt sind nur 15 Prozent der Betriebe tarifgebunden. Das ist eindeutig zu wenig. Wer Sachsen für Fachkräfte aus dem In- und Ausland attraktiver machen will, muss dafür sorgen, dass Tarifverträge in Sachsen zur Normalität werden.»