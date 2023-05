Schlager zurück im Leipziger Mannschaftstraining

Forsberg fordert: Mehr Mentalität für die Champions League

Für das Saisonziel Champions-League-Qualifikation fordert RB Leipzigs Spielmacher Emil Forsberg mehr Überzeugung. «Mentalität, Leidenschaft. Alles, was wir auf dem Platz brauchen, brauchen wir jetzt am Wochenende, um einen Schritt in die richtige Richtung zu machen», sagte der 31-Jährige am Dienstag. Leipzig ist durch die Niederlage in Leverkusen auf Platz fünf abgerutscht und empfängt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) die TSG Hoffenheim.