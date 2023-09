Rose will RB-Fluch beenden

Fuchs verirrt sich in Haus in der Oberlausitz

Ein Fuchs hat sich in Rietschen in der Oberlausitz in ein Haus verirrt - und dort Verwüstungen angerichtet. Beamte halfen ihm, den Weg in die Freiheit wiederzufinden, wie die Polizei in Görlitz am Freitag mitteilte. Das Tier hat in dem Haus im Ortsteil Teicha am Donnerstag Teile der Einrichtung verwüstet. Dem Eigentümer gelang es, den Fuchs schließlich im Bad einzusperren.