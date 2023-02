Rose erwartet Bayern-Reaktion: Wissen, was sie zu tun haben

Landgericht Dresden: Prozess um Juwelendiebstahl: Beschuldigter wird verlegt

Ein Beschuldigter im Prozess um den Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden soll wegen Gesundheitsproblemen aus der Untersuchungshaft in Dresden nach Leipzig verlegt werden. Das kündigte der Vorsitzende Richter Andreas Ziegel am Freitag bei der Fortsetzung der Verhandlung am Dresdner Landgericht an. Bei Bedarf könne er in Leipzig jederzeit in das angeschlossene Haftkrankenhaus gebracht werden, dort sei immer ein Arzt ansprechbar. Außerdem sei auch sein Bruder in der Justizvollzugsanstalt Leipzig untergebracht.