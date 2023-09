RB Leipzig braucht gegen Augsburg neuen Abwehrchef

Sachsen droht Personallücke in Justiz durch Pensionierungen

Sachsen droht wie anderen ostdeutschen Bundesländern angesichts bevorstehender Pensionierungen eine Personallücke in der Justiz. Bis zu 50 Prozent aller Juristinnen und Juristen gingen in den kommenden zehn Jahren in Berlin und den fünf neuen Ländern in den Ruhestand, teilte der Deutsche Richterbund mit. Nach seinen Berechnungen erreichen fast 3000 Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte die Altersgrenze. In Brandenburg und Sachsen liegt die Quote mit jeweils 42 Prozent etwas darunter. In Thüringen und Sachsen-Anhalt wirkt es sich am stärksten aus.