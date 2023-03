Nyland hofft auf neue Chance im RB-Tor

Kreuzband-OP: Leipzig-Torwart Gulacsi erfolgreich operiert

RB Leipzigs Kapitän Peter Gulacsi ist erfolgreich am vorderen Kreuzband operiert worden. Der Eingriff erfolgte am Sonntag in Innsbruck. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit. «Jetzt konzentriere ich mich voll auf meine Genesung und werde alles tun, um so schnell wie möglich wieder bei der Mannschaft zu sein», sagte Gulacsi laut Mitteilung. Es sei ein schwieriger Moment in seiner Karriere, «aber ich glaube, dass darin auch eine Chance liegt. Ich werde jeden Tag hart arbeiten, um noch besser und stärker zurückzukehren.»