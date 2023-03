Abdou Diallo zurück im Leipziger Mannschaftstraining

Bundesliga: RB Leipzig will Serie vor der WM-Pause ausbauen

Im letzten Pflichtspiel vor der WM-Pause will RB Leipzig seine Serie von zwölf Spielen ohne Niederlage weiter ausbauen. Die Messestädter treten am 16. Spieltag der Bundesliga am Samstag bei Werder Bremen an (15.30 Uhr/Sky) an. RB hat seit dem 1. Oktober in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League insgesamt zwölf Partien absolviert - keine davon ging verloren, es gab zehn Siege. «Ich finde, dass es sich immer total lohnt, auch den letzten Eindruck positiv zu gestalten, bevor man in eine Pause geht», sagte Trainer Marco Rose.