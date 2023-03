Schwesig für einheitliche Ost-Position zum Thema Heizungen

Migration: Kretschmer: Flüchtlingsunterbringung stößt an ihre Grenzen

Die Unterbringung von Geflüchteten in Deutschland stößt nach Ansicht von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer an ihre Grenzen. «Es gibt die räumlichen Kapazitäten nicht, Wohnungen sind nicht mehr vorhanden und auch die Menschen, die dann Integration ermöglichen können, die fehlen», sagte der CDU-Politiker am Freitag im Deutschlandfunk. «Ich bin für die akute Aufnahme für die ersten ein, zwei Monate - das ist nicht das Problem. Wenn heute 200 oder 300 Menschen kommen, werden wir sie aufnehmen können», führte er aus. Nur gehe es darum, dass sie nicht in einer Erstaufnahme bleiben, sondern dass sie in Wohnungen in den Kommunen dezentral untergebracht werden, erklärte Kretschmer. «Und das funktioniert nirgendwo in Deutschland, leider auch bei uns nicht mehr.»