LKT Team mit Frauen-Auswahl zurück im Profi-Radsport

Tanz- und Theaterfest: «kritisch, poetisch und relevant»

Das Leipziger Tanz- und Theaterfestival Euro-Scene will mit seiner neuen Ausgabe einen Blick auf die Herausforderungen und Krisen in der Gesellschaft werfen. «Dieses Jahr haben wir das zusammengefasst mit den drei Begriffen kritisch, poetisch und relevant», sagte Festivalleiter Christian Watty bei der Vorstellung des Programms am Mittwoch in Leipzig. So werden unter anderem Themen wie Krieg und Frieden, Kapitalismus oder Kolonialismus kritisch beleuchtet.