Raucher löst folgenschweren Brand aus: 150.000 Euro Schaden

Ein 49 Jahre alter Mann hat am Samstag in Weißwasser einen folgenschweren Brand ausgelöst. Die Polizeidirektion Görlitz bezifferte den Schaden am Sonntag auf 150.000 Euro.

Laut Polizeibericht hatte der Mann in seiner Garage mit einem Benzinkanister hantiert. Als er sich eine Zigarette anzünden wollte, fing der Kanister Feuer. «In der Not warf der 49-Jährige den brennenden Kanister in eine Wassertonne neben der Garage. Dieser Löschversuch misslang, und das Feuer breitete sich auf die gesamte Garage aus, welche in der Folge vollständig ausbrannte», hieß es im Polizeibericht. Danach griffen die Flammen auf einen angrenzenden Fahrradunterstand und darin befindlichen Fahrräder sowie auf ein angrenzendes Haus über. An dem Haus wurden die Fassade und zwei Fensterscheiben beschädigt. Der 49-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Gegen ihn wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

