Kommunikation: FDP-Politiker Herbst wirbt für Pflege der sorbischen Sprache

FDP-Politiker Torsten Herbst hat dafür geworben, die sorbische Sprache mehr in der alltäglichen Kommunikation zu verwenden - in der Familie genauso wie in der Schule, in Firmen und der öffentlichen Verwaltung. «Die sorbische Kultur wird nicht nur durch gelebte Traditionen wie Trachten sichtbar. Orts- und Straßenschilder machen es deutlich: Es ist vor allem auch die Pflege der Sprache, die wichtig ist», erklärte Herbst am Montag in Dresden. Er ist Parlamentarischer Geschäftsführer der Liberalen im Bundestag.