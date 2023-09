Piwarz: Integration von Geflüchteten «schwierig»

Vor bundesweiten Protesten: Linke fordert Bildungswende

Kurz vor dem bundesweiten Protesttag gegen den schlechten Zustand der Schulen am kommenden Samstag hat die Linksfraktion im Sächsischen Landtag eine Bildungswende gefordert. «Wenn laut des IFO-Bildungsbarometers 82 Prozent den Lehrermangel in Sachsen als sehr, sehr ernsthaftes Problem ansehen (...), finde ich, sind das alarmierende Zahlen und darüber müssen wir sprechen», sagte die Linke-Abgeordnete Luise Neuhaus-Wartenberg am Donnerstag im Landtag in Dresden. Die Art und Weise, wie in den vergangenen Wochen und Monaten an den Schulen miteinander diskutiert wurde, habe «eine neue Qualität» - im negativen Sinne.