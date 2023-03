Kretschmer: Sachsen für Kreislaufwirtschaft bestens geeignet

Militär: Bundeswehr feiert 67. Gründungstag

Mit einem Festakt im Militärhistorischen Museum in Dresden hat die Bundeswehr am Donnerstag ihren 67. Gründungstag begangen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) würdigte dabei das Wirken der Truppe und erinnerte auch an die vielen Einsätze im zivilen Bereich - so bei den Hochwassern der Elbe, in der Corona-Pandemie und bei der Bekämpfung der Waldbrände in diesem Sommer. Die Soldatinnen und Soldaten würden eine unglaubliche Wertschätzung in der Bevölkerung genießen. Die Bundeswehr sei in Sachsen «sehr willkommen».