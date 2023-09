Sprengkörper explodiert: Schäden an Haus und Auto

Mit einem Sprengkörper haben Unbekannte in Leipzig Schäden an einem Mehrfamilienhaus und einem Auto verursacht. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen platzierten sie den Sprengkörper am Donnerstagabend zwischen das Mauerwerk und die Klingelanlage des Hauses. Durch die Wucht der Explosion wurde die Klingelanlage aus ihrer Befestigung gerissen und gegen ein vor dem Haus geparktes Auto geschleudert. Eine Fensterscheibe am Haus wurde ebenfalls beschädigt.