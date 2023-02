Hoher Sachschaden nach Brand in Einrichtungshaus

Landkreis Sonneberg: Mindestens 330.000 Euro Schaden bei Bränden

Bei Bränden ist im Landkreis Sonneberg ein Sachschaden von mindestens 330.000 Euro an drei Waldmaschinen entstanden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, konnte ein Arbeiter am Mittwoch in einem Wald bei Frankenblick einen sogenannten Harvester gerade noch aus dem Wald bringen. An dem Fahrzeug hatte sich ein Brand entwickelt. An dem Arbeitsgerät entstand Schaden in Höhe von rund 80.000 Euro.