Neuer Senckenberg-Campus in Görlitz Mitte 2025 fertig

Bundesliga: Nach City-Blamage: Leipzig will in Bochum gewinnen

RB Leipzig will sich nach dem blamablen Aus in der Königsklasse mit einem Sieg in die Länderspielpause verabschieden. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) tritt die Mannschaft von Trainer Marco Rose beim abstiegsbedrohten VfL Bochum an. Dabei kommt es nur vier Tage nach dem 0:7 bei Manchester City auf den Kopf und die Kraft der Profis des Bundesliga-Dritten an. «Wir wissen, was auf uns in Bochum zukommt. Es wird ein Fight. Diesen Fight müssen wir annehmen. Es wird eine völlig andere Partie als am Dienstagabend», sagte Rose. Personell dürfte der Trainer einige frische Kräfte bringen. So kann sich der Ex-Bochumer Lukas Klostermann Hoffnungen auf einen Einsatz machen.