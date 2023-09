Grüne wollen Vorschriften für das Bauen entschlacken

Johanniter proben bei Katastrophenschutzübung den Ernstfall

Feuer, Wasserrettung und Blackout: Die Johanniter haben an diesem Wochenende in Niederau bei Meißen den Ernstfall geprobt. Wie die Hilfsorganisation zum Abschluss am Sonntag mitteilte, wurden gemeinsam mit Kollegen des Technischen Hilfswerks (THW), der Bundespolizei und der Feuerwehr Einsätze für den Katastrophenschutz in Theorie und Praxis geprobt. «Unsere acht Katschutzzüge und die Wasserrettung in Sachsen sind top ausgebildet und auf verschiedenste Notlagen vorbereitet», erklärte Carsten Herde vom Johanniter-Landesvorstand. Regelmäßig organisiere man Trainings und Weiterbildungen. «Wichtig ist uns zudem der ausführliche Austausch mit den Fachleuten von Feuerwehr, Polizei, THW und Bundeswehr.»