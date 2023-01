Niners Chemnitz bezwingen Riesen Ludwigsburg

Bildung: Tag der offenen Hochschultür wieder mit Präsenzangeboten

Schülerinnen und Schüler mit Interesse an einem Studium können sich in diesem Jahr beim Tag der offenen Hochschultür wieder vor Ort informieren. In den vergangenen beiden Jahren hatten die Hochschulen wegen Corona nur Online-Angebote gemacht. Der Tag der offenen Hochschultür wird am 12. Januar veranstaltet, wie das Wissenschaftsministerium am Sonntag mitteilte. Für die Sekundarstufe II ist an dem Tag schulfrei.