MBC-Trainer gegen Chemnitz mit «Charakter und Mentalität»

Basketball-Bundesligist Syntainics MBC will seine Negativserie am Samstag (18.00 Uhr/MagentaSport) gegen die Niners Chemnitz beenden. «Wir haben uns gegen Chemnitz zuletzt immer schwergetan und müssen in allen Bereichen ganz anders auftreten als zuletzt in Bayreuth. Charakter und Mentalität sind gefragt», sagte Trainer Igor Jovovic, der mit seiner Mannschaft zuletzt fünf Niederlagen in Folge hinnehmen musste. Am vergangenen Spieltag gab es ein 84:95 beim Tabellen-Schlusslicht medi Bayreuth.

MBC-Trainer Igor Jovovic an der Seitenlinie. © Hendrik Schmidt/dpa/Archivbild

Damit stehen die Weißenfelser momentan in der Liga auf Platz 15. und wollen nun in der nach Leipzig verlegten Partie den ersten Sieg nach einer zweimonatigen Flaute feiern. In der Bundesliga konnte der MBC allerdings noch nie einen Sieg gegen Chemnitz verbuchen, im Hinspiel mussten sich die Sachsen-Anhalter mit 89:98-geschlagen geben. Derweil gehen auch die Sachsen angeschlagen in das Derby, verloren jüngst acht Begegnungen in Folge. «Es wird ein spannendes Spiel werden. Ich hoffe, dass diesmal wir danach feiern können», sagte Jovovic, der auch um die Brisanz der Begegnung weiß: «Ein Derby ist immer ein emotionales Spiel, es bedeutet für die Fans aus beiden Lagern viel.» Der Trainer kann, abgesehen vom Langzeitverletzten Mario Ihring, am Wochenende auf seine Bestbesetzung zurückgreifen.

