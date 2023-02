Chemnitz verliert umkämpfte Partie gegen Göttingen mit 86:87

2. Bundesliga: Zu null spielen: Ziel für Magdeburg gegen St. Pauli

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg will gegen St. Pauli eine Saisonpremiere feiern. Nach dem 3:2-Erfolg bei Holstein Kiel hofft der Aufsteiger auf den zweiten Sieg hintereinander, was in der bisherigen Spielzeit bisher nicht geschafft wurde. «Zwei Faktoren sind wichtig: dass wir selbst den Ball haben und unser Spiel durchbringen. Und dass wir im Blick haben, dass die gegnerischen Spieler nicht in ihre Zwischenstellen passen können», sagte Magdeburgs Cheftrainer Christian Titz am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Hamburger am Samstag in der MDCC-Arena (13.00 Uhr/Sky).