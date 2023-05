Basketball: Chemnitz sichert sich letzten Playoff-Platz

Hate Speech und Fake News: Schulprojekt für Medienkompetenz

Ein Schulprojekt soll Mädchen und Jungen in Sachsen besser gegen Hass, Falschnachrichten und Mobbing im Internet wappnen. Aktuell sind zehn Schulen in den Landkreisen Görlitz, Mittelsachsen, Nordsachsen, Leipzig, Dresden und Chemnitz beteiligt, wie die Aktion Zivilcourage am Montag in Dresden bekanntgab. Die Schülerinnen und Schüler sollen unter anderem lernen, welche Auswirkungen Prozesse wie Algorithmen und Filterblasen auf die Meinungsbildung haben können und wie sie reagieren sollten, wenn sie oder andere im Internet beleidigt oder belästigt werden. Zugleich werden die jungen Leute ausgebildet, ihr Wissen anschließend an Jüngere weiterzugeben. Auch Lehrer und Eltern sind in das Projekt einbezogen.