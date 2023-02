Bahnunternehmen wollen sich Ausbildungskosten erstatten

Musik: Dresdner Philharmonie kommt mit Cate Blanchett in die Kinos

Die Dresdner Philharmonie könnte bei der Oscar- Verleihung am 12. März in Los Angeles in einer wichtigen Nebenrolle für Aufmerksamkeit sorgen. In dem Streifen «TÁR» von Regisseur und Autor Todd Field mit Cate Blanchett in der Hauptrolle agiert die Philharmonie im wahrsten Sinne des Wortes als Filmorchester. Teile des Streifens waren im September 2021 im Kulturpalast Dresden - der Spielstätte der Philharmonie - entstanden, eine Musikerin und ein Musiker bekamen Sprechrollen. Den bundesweiten Kinostart von «TÁR» will das Orchester am 2. März gemeinsam im Filmtheater Schauburg feiern, teilte die Philharmonie am Mittwoch mit. Der Film wird im Rahmen der Berlinale zuvor am Donnerstag gezeigt.