Mitarbeiter des Gelenkwellenwerks bei Zwickau streiken

Lichterfestival: «Lumagica» lockt mehr als 100.000 Besucher an

Das Lichtspektakel «Lumagica» im Schlosspark Lichtenwalde (Landkreis Mittelsachsen) hat in den vergangenen Monaten mehr als 100.000 Besucher angelockt. «Wir sind überwältigt von dieser Besucherzahl und freuen uns, dass das Lichterfestival so gut in unserer Region angenommen wurde», erklärte Geschäftsführerin Patrizia Meyn am Montag. Zugleich kündigte sie an, dass sich der barocke Park Ende November erneut in eine magische Lichterwelt verwandeln werde.