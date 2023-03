Museum Gunzenhauser zeigt Künstler zwischen den Systemen

Streik: Verdi-Vize weist Kritik an Aktion mit Klimagruppe zurück

Die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle hat Kritik am gemeinsamen Vorgehen der Gewerkschaft mit der Klimabewegung Fridays for Future (FFF) zurückgewiesen. «Gerade diese Kritik halte ich für einen Riesenfehler», sagte Behle am Freitagmorgen am Rande einer Streikkundgebung in Leipzig.