12.000 Stellen unbesetzt: Chancen für Bewerber gut wie nie

Oberlandesgericht: Prozess gegen Lina E. verzögert sich

Der Prozess gegen mutmaßliche Linksextremisten am Oberlandesgericht in Dresden verzögert sich. Nachdem am Donnerstag Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Kronzeugen auftauchten, wurden die Plädoyers der Verteidigung unterbrochen. Der Vorsitzende Richter Hans Schlüter-Staats stieg wieder in die Beweisaufnahme ein. Am 10. und 11. Mai sollen zunächst weitere Zeugen gehört werden. Ursprünglich war an diesen Tagen mit dem Urteil gerechnet worden. Das Gericht setzte nun vorsorglich Termine bis zum 22. Juni an. Schlüter-Staats äußerte aber die Hoffnung, dass Verfahren noch im Mai abzuschließen.