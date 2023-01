Lage bei Apotheken in Sachsen weiterhin angespannt

Bundesregierung: Kretschmer begrüßt Vorstoß für mehr Ostdeutsche in Topjobs

Mehr Ostdeutsche in Führungsjobs stärken nach Ansicht des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) den Zusammenhalt in ganz Deutschland. «Es ist völlig klar: Ob in Politik und Verwaltung, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft oder den Medien - wir brauchen mehr Frauen und Männer mit ostdeutschen Wurzeln in Führungspositionen», sagte er am Mittwoch und begrüßte einen Vorstoß des Ostbeauftragten Carsten Schneider in dieser Richtung. Das sei auch wichtig für die Akzeptanz der Institutionen selbst. Wenn Menschen mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen in verantwortlichen Positionen arbeiteten, stärke das den Zusammenhalt. «Klar ist auch, dass es in erster Linie auf die Fähigkeiten und Leistungen ankommt. Aber wir Ostdeutschen müssen uns da vor niemandem verstecken.»