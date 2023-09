Apothekerschaft: Bundesgesundheitsminister verkennt Lage

Apotheken schließen zeitweilig: «Zeichen in Richtung Bund»

Mehrere Apotheken in Brandenburg haben sich am Mittwoch an einer bundesweiten Aktion beteiligt und ihr Geschäft zwischen 13 und 16 Uhr geschlossen. Der erneute Protest in vielen Städten und Gemeinden im Land Brandenburg sei richtig und erneut ein wichtiges «Zeichen in Richtung Bundespolitik», sagte ein Sprecher des Apothekerverbandes Brandenburg am Mittwoch. Den Apothekenteams sollte mit der Aktion die Möglichkeit gegeben werden, das Grußwort von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bei der Eröffnungsveranstaltung des Deutschen Apothekertages live im Internet zu verfolgen. Die Versorgung der Bevölkerung werde in dieser Zeit durch die Notdienst-Apotheken sichergestellt.