Biennale: Deutscher Pavillon in Venedig instandbesetzt

3. Liga: Bei Aue geht es aufwärts: 2:1 gegen Mannheim

Der FC Erzgebirge Aue hat wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden. Das Team von Trainer Pavel Dotchev gewann am Freitagabend in der 3. Fußball-Liga gegen den favorisierten SV Waldhof Mannheim 2:1 (2:0). Omar Sijaric (20. Minute) brachte die Sachsen vor 7200 Zuschauern in Führung, ehe Antonio Jonjic (40.) erhöhte. Erik Majetschak (49.) verkürzte mit einem Eigentor für die Gäste. Nach dem 1:3-Rückschlag in Osnabrück schaffte Aue im neuen Jahr schon den dritten Sieg im fünften Spiel (ein Remis) und kletterte in der Tabelle vorerst auf Rang 14.