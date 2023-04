Vorverkauf des Deutschlandtickets in Sachsen angelaufen

Verbraucher: Dulig will vergünstigtes Deutschlandticket für Studenten

Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig hat seine Forderung nach einem rabattierten Deutschlandticket für Studenten bekräftigt. «Ohne Vergünstigung lässt sich eine Einbeziehung aller Studierenden an einem Hochschulstandort kaum rechtfertigen», sagte der SPD-Politiker am Freitag im Bundesrat. In seiner Rede in der Länderkammer appellierte er an den Bund, einen Rabatt von zehn Prozent für Studentinnen und Studenten zuzulassen.